إسبانيا – خاض ريال مدريد مرانه الأخير، ظهر اليوم الجمعة، ضمن تحضيراته لخوض مواجهة ريال بيتيس، غدًا السبت، على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الجولة الـ12 بالليجا.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن جاريث بيل وخاميس رودريجيز لم يتدربا مع الفريق، وسيغيب الثنائي عن المباراة، نظرًا لعودة خاميس مؤخرًا من بلده كولومبيا بعدما رزق بطفل، وعدم وجود أي معلومات طبية عن حالة بيل.

في نفس السياق، واصل ماركو أسينسيو وناتشو فيرنانديز تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما مؤخرًا.

يُذكر أن ريال بيتيس قد حقق الانتصار في آخر زيارتين له لملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الميرنجي.

بينما يسعى ريال مدريد لمواصلة الانتصارات بعدما سحق ليجانيس بخماسية نظيفة الجولة الماضية، واحتل وصافة الترتيب برصيد 21 نقطة متأخرًا بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر.

المصدر: كووورة