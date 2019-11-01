روسيا – اكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن واشنطن تهرب النفط بشكل غير قانوني بأكثر من 30 مليون دولار شهريا من حقول النفط في شمال شرق سوريا.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة، “الولايات المتحدة تفرض العقوبات وتقوم بتجاوزها بتهريب النفط بقيمة تزيد على 30 مليون دولار شهريا من شمال شرق سوريا ويبدو أنها غير عازمة على تركها (حقول النفط شمال شرق سوريا) في المستقبل المنظور”، ونوهت أن تصرفات الجيش الأمريكي غير قانونية.

ولفتت المتحدثة إلى أن “تصرفات دولة متحضرة والتي تعلن التزامها بقيم الديمقراطية (واشنطن) تثير التساؤلات عندما تضخ النفط من الحقول شمال شرق البلاد وتغطي أنشتطها الإجرامية بذريعة قتال عناصر تنظيم “داعش”، لافتة إلى أن “داعش” تم القضاء عليه في مارس بحسب الإعلان الأمريكي.

وكان مسؤولون أمريكيون قد دعوا مؤخرا بضرورة بقاء جزء من القوات الأمريكية شمال وشرق البلاد لحماية حقول النفط في تلك المنطقة، خوفا من وقوعها بأيدي عناصر “داعش” أو جهات أخرى، في حين أكدت روسيا ضرورة أن تكون منابع وحقول النفط في شمال شرق سوريا تحت سيطرة الحكومة السورية.

المصدر: تاس