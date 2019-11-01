ألبانيا – ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، الجمعة، منطقة “كورتشي”، جنوب شرقي ألبانيا.

وذكر معهد العلوم الجيولوجية والطاقة والمياه والبيئة، في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 25 كلم تحت سطح الأرض، ومركزه قرية “ميراث” في منطقة “كورتشي”.

وشعر بالزلزال سكان مدن ألبانية عدة، إلى جانب سكان في بعض المدن في جمهورية شمال مقدونيا.

ولم يصدر بيان عن السلطات يتحدث عن وقوع أضرار في الأرواح والممتلكات جراء الزلزال.

وفي 21 سبتمبر/أيلول الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات مدينة “دراس” الواقعة غرب العاصمة تيرانا، وأسفر عن إصابة 132 شخصا وتضرر مئات المباني.

الأناضول