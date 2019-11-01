سولسكاير يتغنى براشفورد.. ويعلن خبرًا صادمًا عن بوجبا

سولسكاير يتغنى براشفورد.. ويعلن خبرًا صادمًا عن بوجبا

انجلترا – تحدث النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن آخر تحضيرات فريقه لمواجهة بورنموث، غدًا السبت، في إطار الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولسكاير خلال المؤتمر الصحفي “الثقة تتحسن داخل الفريق، مباراة الأربعاء الماضي حسمت بكرة رائعة من راشفورد، وفي بلجراد تمكنا من فرض أسلوب دفاعي مميز، وضد نوريتش سيتي قدمنا مباراة جيدة”.

وأضاف “الأداء الجيد لنا يتحكم في نسق المباريات، من الرائع أن تذهب إلى مباراة بثقة كبيرة بسبب نتيجة لقاء سابق”.

وتابع “في المباريات الأخيرة، يركز اللاعبون بشكل كامل على تحقيق هدفنا من كل مباراة بدلًا من المعاناة بسبب التشتت”.

وواصل “منذ عودة مارسيال، ازداد تألق راشفورد، لأن ماركوس يكون سعيدًا دائمًا باللعب أمام المرمى ومراوغة دفاع المنافس وصناعة الفرص، إنه يريد إتقان كل هذه المهارات”.

وأردف “كان من المهم بالنسبة لي ولماركوس أن يتقدم لتسديد ركلة الجزاء ضد تشيلسي”، وذلك في إشارة إلى إهداره ركلة جزاء في المباراة التي تسبقها.

واستطرد “لقد أتم راشفورد عامه الـ 22 فقط، أنا متأكد أنه سيقدم المزيد في مركز المهاجم الصريح بجوار مارسيال، أو إذا لعب في مركز الجناح خارج منطقة الجزاء”.

واستمر “سكوت يقدم مستويات رائعة ولديه شخصية القائد، كما أنه أحد أبناء مانشستر يونايتد، قد تعتقد أنه أحد المهاجمين بعد مشاهدة هدفه في شباك نوريتش من نصف فرصة، ولكنه لاعب وسط يتطور بشكل مذهل”.

وأوضح “إصابة ماجواير وليندلوف وراشفورد؟ ما زال الحكم مبكرًا، لكن نأمل أن نستعيدهم غدًا. لقد تلقوا بعض العلاج أمس، وسيخوضون جلسة تدريبية خفيفة، لا أستطيع أن أخبركم الآن بالقرار النهائي”.

وأتم “بوجبا؟ إنه من المحتمل أن يواصل الغياب عن الفريق حتى شهر ديسمبر/كانون أول المقبل”.

المصدر: كووورة