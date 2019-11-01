الولايات المتحدة – توقع بنك الاستثمار الأمريكي “سيتي غروب” الجمعة، أن ينخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى 85، حيث يرفع الاحتياطي الفيدرالي ميزانيته العمومية مرة أخرى عن طريق شراء المزيد من أصول السندات.

وقال محمد أبابهاي ، رئيس مجموعة استراتيجيات التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سيتي غروب، لـ (CNBC) اليوم: “آحدث توقعاتنا أن مؤشر الدولار سيضعف أكثر، وربما يصل إلى 85″، دون تحديد مدى زمني.

ومؤشر الدولار هو مقياس لقيمة الدولار بالنسبة لسلة من العملات، والتي تتكون إلى حد كبير من أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وبحلول الساعة ( 09:37 تغ ) هبط مؤشر الدولار 0.05 بالمئة إلى 97.30 مقابل 97.35 أمس الخميس .

ويزيد الفيدرالي الأمريكي ميزانيته العمومية عن طريق شراء السندات وأذون الخزانة لضخ السيولة النقدية في الأسواق.

وهذا بدوره يجعل عائد السندات – التي تتحرك عكسيا مع الأسعار، ينخفض مع ارتفاع أسعار السندات.

ويضعف الدولار عادة عندما تنخفض عائدات السندات.

وقال أبابهاي إذا انخفض مؤشر الدولار إلى 85، فقد يرتفع اليورو إلى 1.21 مقابل الدولار، و”هذا … سيكون إيجابيا للغاية لأسهم الأسواق الناشئة.”

وأعلن الفيدرالي الأمريكي في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء شراء أذون خزانة بحوالي 60 مليار دولار شهريا لضمان “احتياطيات وفيرة” في النظام المصرفي، وهو برنامج سيستمر على الأقل حتى الربع الثاني من 2020 .

والأربعاء الماضي، خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.5 – 1.75 بالمئة، تماشيا مع التوقعات، للمرة الثالثة خلال 2019.

الأناضول