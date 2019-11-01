وحافظ اللاعب على هدوئه ليعبر بليفربول الذي تأخر 3-1 و4-2 و5-4 قبل أن يدرك ديفوك أوريجي التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي المباراة بدا أن تسديدة جو ويلوك منحت أرسنال الفوز لكن ليفربول أثبت أنه من الصعب إيقافه في موسمه المذهل.

وأدخل المدربان يورغن كلوب وأوناي إيمري العديد من التغييرات على تشكيلتيهما بعد مباراتين في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع.

وتقدم ليفربول في الدقيقة السادسة بهدف من شكودران مصطفي بالخطأ في مرماه، وأدرك أرسنال التعادل في الدقيقة 19 عندما مرر مسعود أوزيل، الذي شارك بشكل نادر في التشكيلة الأساسية، الكرة إلى بوكايو ساكا الذي سددها لترتد إلى لوكاس توريرا ليهز الشباك من مدى قريب، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وأحرز البرازيلي الشاب غابرييل مارتنيلي هدفه الأول في اللقاء بعد ذلك بسبع دقائق ليمنح أرسنال التقدم من مدى قريب بعدما أبعد الحارس كويمين كيليهر الكرة.

وواصل ليفربول سقوطه عندما ذهبت تمريرة هارفي إليوت إلى أوزيل الذي مررها إلى ساكا ومنه إلى مارتنيلي ليجعل النتيجة 3-1 لكن إليوت سقط في الجانب الآخر من الملعب ليحصل على ركلة جزاء نفذها جيمس ميلنر بنجاح.

وتسببت تمريرة سيئة إلى الخلف من ميلنر في أن يجعل أينسلي مايتلاند نيلس النتيجة 4-2 لكن أليكس أوكسليد- تشامبرلين لاعب أرسنال السابق قلص الفارق بتسديدة رائعة.

وأدرك ليفربول التعادل في الدقيقة 62 عندما مرر جونز كرة إلى أوريجي ليسددها بشكل رائع في سقف المرمى.

وأشعل هدف ويلوك جنون جماهير أرسنال لكن أوريجي أدرك التعادل من آخر لعبة في المباراة.