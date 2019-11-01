ليبيا – أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط مشروعا لتزويد عدد من المناطق ببلدية أجدابيا بالكهرباء وفك المختنقات التي تعاني منها الشبكة وذلك في إطار جهود المؤسسة لدعم البنية التحتية العامة وتعزيز التنمية المستدامة وتأمين الطاقة في المنطقة.

مؤسسة النفط أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنه من المقرر أن تستكمل إدارة التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط سلسلة من الأعمال التي تقدر قيمتها بأكثر من مليون دينار وتشمل تحديث الهياكل الأساسية الحالية للشبكة واستبدال خطوط نقل الكهرباء القديمة بالإضافة إلى تركيب أعمدة جديدة لربط المنازل الجديدة بالشبكة الوطنية.

وأشارت المؤسسة الوطنية إلى أنّه تم تمويل المشروع في إطار برنامج المؤسسة للتنمية المستدامة الذي يهدف إلى دعم المشاريع الحيوية في المناطق المجاورة للعمليات النفطية وتعزيز التنمية المستدامة في كافّة أرجاء البلاد.