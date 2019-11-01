ليبيا – أعلن مستشفى تاورغاء العام أمس الخميس إستيلامه لكمية وصفها بـ”الممتازة”من علاج مرض الليشمانيا تم توفيرها من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن مستشفى تاورغاء تسلم شحنة جديدة من علاج مرض الليشمانيا ( البنتوستام – والجلوكونتيم) بكميات كافية من قبل إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز .

وأشار المركز إلى أن إدارة الصيدلة والمعدات الطبية قد أهابت في وقت سابق لمندوبي عيادات الجلدية بالمناطق التي تعاني من المرض التوجه إلى قسم المخازن الطبية بالمركز الوطني بقرجي لاستلام مخصصاتهم،موضحة ضرورة اصطحاب إحصائية بعدد الحالات المسجلة حديثا والحالات التي تم علاجها مرفقة برسالة رسمية موجهة إلى إدارة المركز الوطني لمكافحة الأمراض وختم للتوقيع على نموذج الاستلام.