أبوظبي – هبطت البورصات العربية عدا مصر والبحرين في نهاية تداولات امس بالتزامن مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (12:12 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/ كانون الأول، بنسبة 0.45 بالمئة أو 27 سنتا إلى 60.34 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 1.14 بالمئة أو 63 سنتا إلى 54.43 دولارا للبرميل.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.26 بالمئة إلى 5107 نقطة مع تراجع أسهم “أبوظبي الأول” بنسبة 2.69 بالمئة و”دانة غاز” بنسبة 0.54 بالمئة و”اتصالات” بنسبة 0.24 بالمئة.

فيما تراجعت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.28 بالمئة إلى 2746 نقطة، مع هبوط أسهم “أرامكس” بنسبة 2 بالمئة و”أرابتك” بنسبة 1.6 بالمئة و”إعمار العقارية” بنسبة 0.93 بالمئة.

وتراجعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع انخفاض مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.62 بالمئة إلى 7744 نقطة، مع انخفاض أسهم كبرى في قطاعات المصارف والبتروكيماويات.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.39 بالمئة إلى 1800 نقطة، مع تراجع أسهم “الأردني الكويتي” بنسبة 5.4 بالمئة و”مناجم الفوسفات” بنسبة 2.14 بالمئة و”بنك القاهرة عمان” بنسبة 0.99 بالمئة.

وانحدرت بورصة مسقط بنسبة 0.32 بالمئة إلى 3999 نقطة، مع هبوط أسهم “الخليج للكيماويات” بنسبة 9.45 و”مسقط للغازات” بنسبة 7.5 بالمئة و”عمان للمرطبات” بنسبة 6.39 بالمئة.

وفي الكويت، انخفض المؤشر الأول بنسبة 0.32 بالمئة إلى 6211 نقطة، ونزل المؤشر العام بنسبة 0.22 بالمئة إلى 5717 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الرئيس بنحو 0.06 بالمئة إلى 4757 نقطة.

في المقابل، ارتفعت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.55 بالمئة إلى 14558 نقطة بفعل عمليات شرائية للمؤسسات الأجنبية والمحلية والعربية.

وأغلقت بورصة البحرين على ارتفاع هامشي بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1523 نقط مع صعود أسهم “البحرين الوطني” بنسبة 1.9 بالمئة و”جي أف اتش” بنسبة 0.43 بالمئة و”بتلكو” بنسبة 0.26 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 0.55 بالمئة إلى 14558 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1523 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

أبوظبي: بنسبة 1.26 بالمئة إلى 5107 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.62 بالمئة إلى 7744 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.39 بالمئة إلى 1800 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.32 بالمئة إلى 3999 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.32 بالمئة إلى 6211 نقطة.

دبي: بنسبة 0.28 بالمئة إلى 2746 نقطة.

الأناضول