البرازيل – شهدت مباراة كرة قدم تجمع بين البرازيل وإسرائيل، واقعة طريفة، عندما أشهرت حكمة اللقاء بطاقة صفراء في وجه المهاجم البرازيلي السابق ريكاردو كاكا، دون سبب.

وأثناء انطلاق كاكا بالكرة في الملعب، فوجئ الجميع بإطلاق الحكمة ليلاخ أسولين صافرتها لتقوم بإشهار بطاقة صفراء بوجه النجم البرازيلي وسط ذهول الجميع، قبل أن تقوم بإخراج هاتفها المحمول لتحصل على صورة “سيلفي” معه.

ويعتبر كاكا من أحد أفضل نجوم “السامبا” في عصرها الذهبي، حيث سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2007.

وأعلن كاكا اعتزاله الساحرة المستديرة عام 2017، بعدما أنهى مسيرته في الدوري الأميركي للمحترفين.

يذكر أن المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء في مدينة حيفا، قد انتهت بفوز أساطير البرازيل على إسرائيل بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الأناضول