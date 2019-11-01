إيطاليا – قرر نادي ميلان فتح باب الرحيل أمام أحد اللاعبين المراقبين من قبل ريال مدريد في الموسم الحالي.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى أن الإيطالي دافيد كالابريا، مدافع ميلان، واحد من 3 لاعبين يراقبهم الميرنجي لدعم مركز الظهير الأيمن.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن ميلان لم ينجح حتى الآن في تجديد عقد كالابريا الذي ينتهي في صيف 2020.

وأوضحت أن ميلان سيسمح له بالرحيل في يناير/ كانون ثان المقبل، وتعد الليجا هي الوجهة الأقرب لكالابريا، حيث يحظى اللاعب باهتمام من أكثر من نادٍ هناك.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن رحيل كالابريا سيمنح ميلان فرصة تحقيق مكاسب مالية، لدعم ميزانية النادي في الموسم الحالي.

المصدر: كووورة