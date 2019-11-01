إيران – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية، ضمن العقوبات الاقتصادية التي تتخذها واشنطن ضد طهران.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إنه تم “فرض عقوبات على قطاع البناء”​​​.

وأشار البيان إلى أن العقوبات تطال المشاريع التي “تخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الحرس الثوري الإسلامي”.

وأضاف البيان: ” يواصل وزير الخارجية مايك بومبيو فرض عقوبات بشأن البرنامج النووي الإيراني. سيساعد هذا القرار في الحفاظ على مراقبة البرنامج النووي المدني الإيراني، وتقليل مخاطر الانتشار، وتقييد قدرة إيران على تقليل وقت الاختراق للحصول على الأسلحة النووية، ومنع النظام من إعادة استخدام مرافقه لأغراض الانتشار النووي”.

وبهذا يفرض حظر على بيع أو توريد أو نقل المعادن الخام أو شبه المصنعة والغرافيت والفحم والبرمجيات إلى إيران، كما تم حظر 4 أنواع من المواد (أنواع مختلفة من أنابيب الصلب والرقائق المعدنية)، التي يمكن، بحسب الولايات المتحدة، استخدامها في البرامج النووية أو الصاروخية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثامن من مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم عام 2015 مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.

وردا على هذه العقوبات، أعلنت طهران ابتداء من مايو الماضي تخليها عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، تتضمن رفع القيود عن كمية تخصيب اليورانيوم، وأجهزة الطرد المركزي وغيرها.

المصدر: RT