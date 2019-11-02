الولايات المتحدة – كشفت شركة “آبل ” عن الجيل الجديد من سماعتها اللاسلكية الجديدة AirPods Pro والتى تضم العديد من الميزات التى غابت عن نسخة AirPod (2019)، ومنها خاصية إزالة الضجيج، والسماعة ستكون متاحة للبيع للمستخدمين بداية من 30 أكتوبر الجارى، بسعر 249 دولارا.

وبحسب آبل فتستخدم هذه السماعة مايكروفونين مع تقنية خاصة بها لتقوم بإزالة الضجيج في الخلفية

والمكان المحيط بك من أجل تقديم صوت نقي وواضح.

وأضافت آبل على السماعة وضع الشفافية الذي يتيح للمستخدم أن يستمع إلى موسيقى ولما يجري حوله بنفس الوقت، وهذه الخاصية مهمة ومفيدة عند السير في الشارع .

ووضعت آبل حساس ضغط جديداً في السماعة يمكن من خلاله

التحويل ما بين وضع الشفافية ووضع إلغاء الضجيج، بالإضافة إلى التحكم بالموسيقى والرد على المكالمات، كما يمكن التحكم بالإعدادات من خلال التحكم بمستوى الصوت في آيفون أو آيباد

وأضافت الشركة أن بطارية السماعة تكفي لمدة 5 ساعات وفي حال تفعيل وضع إلغاء الضجيج فإنها تكفيها حتى 4.5 ساعات للاستماع وحتى 3.5 ساعات للحديث والمكالمات.

و ستأتي السماعة بثلاثة مقاسات للقطعة الخارجية للاختيار من بينها، وستوفر اختباراً يتيح لك معرفة أي قياس أنسب لأذنك.

وكالات