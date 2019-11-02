انجلترا – اختيار الوقت المناسب للتمارين الرياضية لا يقل أهمية عن الالتزام بممارسة التمارين نفسها، وتُثار تساؤلات حول ذلك، هل التوقيت الأنسب بين الوجبات، أم بعدها؟ وقد توصلت دراسة بريطانية إلى أن ممارسة التمارين قبل الإفطار هو الأفضل للتخلّص من البدانة، وضبط نسبة السكر بالدم.

وأجريت الدراسة في جامعة برمينغهام، وشارك فيها 30 رجلاً لمدة 6 أسابيع، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، وطُلب من الأولى ممارسة التمارين قبل الإفطار، والثانية بعده، والثالثة بالتبادل.

وأظهرت النتائج أن استجابة العضلات للتمارين قبل الإفطار كانت الأفضل، وكذلك ضبط نسبة الأنسولين والجلوكوز بالدم.

ولاحظ فريق البحث أن حجم العضلات لدى من مارسوا التمارين قبل الإفطار كان الأكبر، بينما لم يُلاحظ فرق في نسبة السكر بالدم لدى المجموعتين الثانية والثالثة.

ودعت توصيات الدراسة إلى تناول العشاء مبكراً قدر الإمكان، وممارسة التمارين قبل الإفطار للتخلص من الوزن الزائد، واستعادة توازن السكر بالدم.

وكالات