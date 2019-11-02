واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون، من بينهم روسيا منذ يناير على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2مليون برميل يوميا لدعم السوق.

ووفقا لحسابات رويترز يشير الاتفاق إلى أن روسيا كان ينبغي أن تخفض الإنتاج بما بين 11.17 و11.18 مليون برميل يوميا.

وكانت روسنفت، أكبر شركات النفط الروسية، هي المساهم الأكبر في تخفيضات الإنتاج في الشهر الماضي، حيث خفضت إنتاجها بنسبة واحد بالمئة تقريبا عن سبتمبر.

وقفز إنتاج أوبك في أكتوبر تشرين الأول من أدنى مستوى في ثمانية أعوام بفعل تعافي سريع في إنتاج النفط السعودي بعد هجمات استهدفت منشأتي نفط، مما تجاوز تأثير خسائر في الإكوادور وتخفيضات طوعية للإنتاج بموجب اتفاق أوبك.

وزاد إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا إلى 61.97 مليار متر مكعب في الشهر الماضي، أي سنتيمترين يوميا مقارنة مع 55.94 مليار متر مكعب يوميا في سبتمبر.