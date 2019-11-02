روسيا – أكدت لجنة التحقيق الروسية اغتيال، إبراهيم إلجاركييف، رئيس مركز محاربة التطرف الخاص بجمهورية إنغوشيا والتابع لوزارة الداخلية.

وأعلن المكتب الصحفي للجنة “فتح تحقيق جنائي في قتل شخصين غربي موسكو، أحدهما رئيس مركز محاربة التطرف في جمهورية إنغوشيا”.

وكانت مصادر في الأجهزة الأمنية قد أفادت في وقت سابق من اليوم السبت، بأن مسلحا مجهولا أطلق النار على شخصين في شارع “أكاديميكا أنوخينا” غربي موسكو، مساء اليوم، وأرداهما قتيلين.

وذكرت مصادر لوسائل إعلام روسية أن أحد القتيلين هو رئيس مركز محاربة التطرف، إلجاركييف، أما الآخر فهو شقيقه الأصغر.

وأطلقت شرطة العاصمة الروسية عملية بحث عن مطلق النار، الذي توارى عن الأنظار على متن سيارة “BMW”، حسب مصادر في شرطة موسكو.

المصدر: وكالات