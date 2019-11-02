ليبيا – أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي عن تمكن قسم مكافحة التزييف والتزوير التابع لها من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأموال عبر إختراق الحسابات المصرفية.

الإدارة العامة للبحث الجنائي أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها بأن العصابة تتكون من مجموعة شباب ذوي خبرة في مجال الكمبيوتر والإنترنت ( هكر ) يقومون بإختراق الإيميلات الخاصة بالمواطنين والشركات وعن طريق هذه الإيميلات يقومون بالدخول على الحسابات المصرفية المربوط بها ثم يقومون بتنفيذ حوالات مصرفية من تلك الحسابات إلى حساب أحد تجار العملة الأجنبية و بقيم كبيرة دون علم أصحابها ويستلمون بعدها العملة الأجنبية من التاجر مقابل كل حوالة دون علم التاجر بأن الحسابات لاتخصهم.

وأشارت إلى أنها قامت بضبطهم بعد قيامهم بتحويل مبلغ 172 ألف دينار ليبي من حساب مواطن من سكان مدينة طرابلس و قد استلمو في المقابل مبلغ 32 ألف دولار أمركي بالإضافة لتحويلهم مبلغ 72 ألف دينار ليبي من حساب إحدى الشركات بمدينة بنغازي والإستلام في المقابل مبلغ 16 ألف دولار أمريكي.

كما نوذهت الإدارة إلى أنه وجد بأجهزتهم بعد ضبطهم حسابين لمواطنان من سكان مدينة طرابلس تم اختراقهما وهي جاهزة لعملية التحويل والحساب الأول به مبلغ 13 ألف دينار ليبي أما الحساب الآخر به 53 ألف دينار ليبي.

ولفتت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي إلى اعتراف أفراد العصابة أثناء التحقيق بما نسب اليهم من تهم وعليه قامت بإحالتهم رفقة محضر القضية والحرز إلى النيابة العامة لاتخاذ العقوبات القانونية ضدهم.