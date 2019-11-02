ليبيا- أعلنت السفارة البريطانية في ليبيا عن إطلاق الحملة السنوية “Gender November” التي تهدف إلى رفع الوعي حول المساواة وتعزيز دور المرأة في ليبيا.

السفارة البريطانية نوّهت في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إلى أنها سوف تركز هذا الشهر على الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة في ليبيا في السياسة والقانون وحقوق الإنسان والرعاية الصحية وغيرها من المجالات.

وأشارت إلى أن أهداف إستراتيجيتها للنوع الاجتماعي 2019/2020 جزء من عمل وزارات الخارجية البريطانية والتنمية الدولية ووزارة الدفاع البريطانية وخطة عمل الحكومة بريطانيا حول السلام والأمن والمرأة ومع قرار مجلس الأمن الدولي 1325 لدعم النساء في ليبيا في عدة قضايا منها الإدماج السياسي والفرص الاقتصادية المتساوية.