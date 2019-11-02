ليبيا – علق عضو مجلس النواب الهادي الصغير على إعتصامات المعلمين معتبراً أنها كانت تنم عن حضارتهم و ثقافتهم، مؤكداً أن مجلس النواب منذ اليوم الـ15 للإعتصام بدأ في حلحلة الإشكالية ومناقشة الملف مع رئيس البرلمان.

الصغير قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعتها صحيفة المرصد إنه بعد لقاء رئيس البرلمان تم التواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية ووزير التعليم لعقد المشاورات بالخصوص.

ونوّه إلى أن قضية المعلمين مهمة ولا يمكن القفز عنها حيث تم التوصل لرؤيا واضحة وشكلت لجنة للتشاور واللقاء مع النقابة العامة للمعلمين من أجل وضع آلية لبدء العام الدراسي.

وقال:” هذه قضية مالية لا بد من دراسة هذه الموارد وكيفية توفير مبلغ مالي لهؤلاء المعلمين بهذا العدد و الكمية فلو نفذنا القيمة هذه فقط على المنطقة الشرقية يوجد بها 190 ألف معلم وليبيا بالكامل تتضمن 480 ألف معلم، إجتماع الأمس تحدث بوضوح عن هذه الإشكاليات وغمكانية حدوث نوع من التنازل لدى المعلمين أي أنه من الممكن أن تصرف نسب مئوية غير النسب المئوية الأولى لاهمية تنفيذ القانون الصادر عن مجلس النواب وليس القيمة المالية الشاملة”.

كما علق على إصدار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قانون فصل التعليم العام عن العالي مبيناً أن حكومة الوفاق حكومة غير شرعية ولم تنال الثقة من مجلس النواب لذلك لم يتم التعاطي معها في هذه المحنة، لافتاً إلى أن السراج يملك قرار كرئيس مجلس رئاسي ولا يوجد أحد يعارضه أما البرلمان هو جسم تشريعي وتعبر هذه القوانين والقرارات على لجان تشريعية داخل المجلس.

وبيّن أنه ليس من صلاحيات الحكومة المؤقتة فصل التعليم العام عن العالي لأنه يجب تقديم مقترح لمجلس النواب ليقرر الموافقة من عدمها، مضيفاً أن قرار السراج ينطبق ويسري على المناطق التي تحت نفوذ ولن يسري على المناطق التي تحت سيطرة الحكومة المؤقتة.

كما ذكر أنه من الضروري عرض أي قرار للسراج على المجلس المكون من 9 أعضاء وبعد توافقهم يصدر القرار، واصفاً جميع قرارات الرئاسي بـ”الباطلة والمطعون فيها”.

وأوضح أن التنازلات التي من الممكن للمعلم تقديمها تتمثل في النسب التي ممكن أن يصرفها مصرف ليبيا المركزي و وزارة المالية في الحكومة المؤقتة للمعلمين، مبيناً أن هناك جديد في موقف علي الحبري رئيس مصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق بتنفيذ القانون رقم 4 لكن سيتم توضيح ذلك خلال الإجتماع الذي سيضم اللجنة ونقابة المعلمين.

ورد على محمد البشير مراقب التعليم في براك الشاطئ بشان الإجتماعات التي عقدت فيما بينكم في وقت سابق وتوصياته التي لم يتم الإستجابه لها موضحاً”هو من الشخصيات التي إفتخر بها و الوطنيين و النشيطين في الجنوب حريص على العملية التعلمية لكن التقيت به أكثر من مرة و تواصلت مع وزير التعليم و سألتك ما الذي حدث حينها طمأنتني أن الامور تسير بشكل جيد فأنا لست من المقيمين في طرابلس لأتابع الإجراءات، يتحدث عن مدارس براك الشاطيء وهو لم يقدم لي أي أوراق عن أي مدرسة إطلاقاً مع العلم أنه بإمكاني مساعجته في هذا المجال سواء من الوفاق أو المؤقتة”.

الصغير طالب البشير بتقديم الأوراق اللازمة والمتعلقة بالمدارس المتهالكة لتسليمها للحكومة المؤقتة، مشيراً إلى أنه من خلال إجتماعه مع وزير التعليم في الحكومة المؤقتة تبين عدم تواصل أحد من مراقبي التعليم في المنطقة الجنوبية معه لتقديم المساعة وبدء الصيانة بالمدارس التي تحتاج ذلك.

وإعتبر أن أعضا مجلس النوب دورهم تشريعي فهم قادرين على توفير المناهج التعليمية و المساهمة بأعمال الصيانة و الترميم لكن لا يمكنهم معرفة ما تحتاجه وتعاني منه كل مدرسة بالمنطقة الجنوبية.

ولفت إلى أن مطالب المعلمين واضحة لكن هناك من استغلها إلى أبعد من ذلك وهو فصل التعليم العام عن العالي مع العلم أن نقابة المعلمين ليس من حقها إقرار ذلك بل عليها تقديم مقترح لمجلس نواب، مشدداً على أن البرلمان لم يستلم أي مقترح بالخصوص.

كما أضاف”نحن نتعامل مع مقترح من النقابة العامة للمعلمين أو الحكومة المؤقتة و تبين ما الأسباب التي أدت لفصل التعليم العالي عن العام، تحدثنا مع عبدالنبي النف النقيب العام للمعلمين بليبيا في اجتماع و لم يقدموا لنا ورقة مكتوبة”.

عضو مجلس النواب قال إنهم لا يشجعون على فصل التعليم العالي عن العام في الوقت الحضر كونه إهدا للمال العام مفضلاً بقاء التعليم وحدة واحدة، مردفاً أنه في حال إثبات مخالفات أو تجاوزات قام بها وزير التعليم يجب إستجوابه للتأكد من ذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة لا اللجوء إلى الفصل.