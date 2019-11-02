طوكيو – أظهرت بيانات حكومية الجمعة أن معدل البطالة في اليابان ارتفع إلى 2.4 بالمئة في سبتمبر/ أيلول 2019 ، مقابل 2.2 بالمئة في الشهر السابق عليه.

وارتفع معدل البطالة باليابان في سبتمبر الماضي للمرة الأولى في 6 أشهر، ما يعكس زيادة في عدد الباحثين عن عمل.

وخلال سبتمبر الماضي، ارتفع عدد العاطلين في اليابان بمقدار 130 ألف شخص إلى 1.67 مليون عاطل، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية.

وعلى الرغم من الزيادة ، ظل معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته منذ 26 عامًا وسط نقص مزمن في اليد العاملة، حيث تواجه البلاد أزمة شيخوخة سريعة.

وفي سبتمبر الماضي، بلغ عدد القوة العاملة في اليابان رقماً قياسياً 67.68 مليون ، منهم 30.28 مليون امرأة – وهو أعلى رقم منذ أن أصبحت البيانات المقارنة متاحة في عام 1953.

الأناضول