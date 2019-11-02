برلين: ميركل تلتقي بومبيو قريبا وكلام الأسد لم يؤثر على موقفنا بشأن المنطقة الآمنة

برلين: ميركل تلتقي بومبيو قريبا وكلام الأسد لم يؤثر على موقفنا بشأن المنطقة الآمنة

ألمانيا – أكدت حكومة برلين، اليوم أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ستجري الأسبوع المقبل مفاوضات مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ستتناول ملفات ثنائية ودولية.

وأعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فيتس، للصحفيين اليوم، أن ميركل ستستقبل بومبيو في برلين الجمعة المقبل، كما من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي هناك نظيره الألماني هايكو ماس، وكذلك وزيري المالية أولاف شولتس والدفاع أنيغريت كرامب-كارنباور.

ورفضت فيتس الكشف عما إذا كانت مبادرة كرامب-كارنباور لنشر قوات دولية لحفظ السلام في شمال شرقي سوريا بغية إقامة “منطقة آمنة” تحت رعاية الأمم المتحدة هناك ستطرح على أجندة مفاوضات بومبيو في برلين.

وأكدت المتحدثة أن حكومة ألمانيا على دراية بشأن رفض الرئيس السوري، بشار الأسد، مبادرتها بشأن “المنطقة الآمنة الدولية” المزعومة، مشددة على أن تصريحات الأسد لم “تغير أي شيء في موقف الحكومة الفدرالية (الألمانية) الثابث بشأن أمن واستقرار المنطقة”.

وأثارت هذه المبادرة خلافا بين وزيرة الدفاع ووزير الخارجية في ألمانيا، إذ وصف ماس أثناء زيارته إلى تركيا الأسبوع الماضي اقتراح كرامب-كارنباور بأنه غير واقعي، مشيرا إلى واقع الوضع على الأرض في شمال شرقي سوريا، حيث سلم المقاتلون الأكراد المدعومون من الغرب مواقعهم إلى القوات التركية من جانب وقوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا من جانب آخر، وذلك بعد قرار الحكومة الأمريكية سحب قواتها من المنطقة.

المصدر: فرانس برس