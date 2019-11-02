كوريا ج – كشفت بيانات رسمية امس عن تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 14.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 إلى 46.7 مليار دولار.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكورية الجنوبية في بيان اليوم إن صادرات البلاد شهدت انخفاضا مستمرا للشهر الـ11 على التوالي في الشهر الماضي.

وخلال أكتوبر، تراجعت الواردات 14.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 41.3 مليار دولار.

وسجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 5.39 مليار دولار في أكتوبر، للشهر الـ93 على التوالي.

وشهدت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين والولايات المتحدة تراجعا قدره 16.9 بالمئة و8.4 بالمئة على التوالي نتيجة الحرب التجارية بينهما، وإلى اليابان 13.8 بالمئة.

وتقول الحكومة الكورية الجنوبية إنها تتطلع إلى الاتجاه التصاعدي للصادرات بدءا من الشهر المقبل.

وفي 2018، تجاوز حجم الصادرات التراكمي لكوريا الجنوبية 600 مليار دولار، للمرة الأولى منذ 1948 عندما بدأت التصدير، وفق بيانات رسمية .

جاء ذلك بعد مرور 7 سنوات فقط، من تجاوز حجم صادرات كوريا الجنوبية 500 مليار دولار في 2011.

ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو اقتصاد كوريا الجنوبية إلى 2 بالمئة في 2019 و 2.2 بالمئة في 2020 مقابل 2.6 بالمئة في كلا العامين في تقديرات سابقة.