اليمن – اكد سفير السعودية في اليمن، المشرف على برنامج المملكة لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، إنه تم تحديد موعد التوقيع على “اتفاق الرياض” بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف آل جابر في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الجمعة، أن مراسم التوقيع ستتم يوم الثلاثاء القادم، بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وثمن آل جابر دور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، في التوصل لاتفاق الرياض، “وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة، وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار، وفتح المجال للبناء والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المرتقب توقيع الاتفاق يوم الخميس الماضي، إلا أنه تم تأجيله.

وأرجع وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني السبب إلى ترتيبات بروتوكولية، ورغبة السعودية للالتقاء بمختلف المكونات والشخصيات الجنوبية حرصا على توحيد الجهود.

المصدر: RT