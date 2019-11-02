صادرات العراق من النفط تتراجع بشكل طفيف في أكتوبر

صادرات العراق من النفط تتراجع بشكل طفيف في أكتوبر

بغداد – تراجعت صادرات العراق من النفط بشكل طفيف على أساس شهري إلى نحو 106.859 مليون برميل في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان امس إن صادرات النفط الخام من البلاد تراجعت من 107.276 ملايين برميل في سبتمبر/أيلول 2019.

وتراجعت إيرادات العراق من صادرات النفط إلى 6.107 مليارات دولار في أكتوبر مقابل 6.345 مليارات دولار في سبتمبر.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت نحو 103.540 ملايين برميل خلال الشهر الماضي.

وبلغت صادرات حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي نحو 2.579 مليون برميل فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة نحو 431.4 ألف برميل، والكميات المصدرة الى الأردن نحو 307.3 ألف برميل.

وأشار جهاد إلى أن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ نحو 3.477 ملايين برميل، بينما بلغ متوسط سعر البرميل 57.153 دولارا .

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا.

الأناضول