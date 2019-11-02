سوريا – سقط عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح جراء تفجير استهدف، اليوم السبت، سوقا شعبية في مدينة تل أبيض الواقعة شمال سوريا والخاضعة لسيطرة القوات التركية.

وأكدت مصادر محلية عديدة أن التفجير نفذ بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من محطة وقود في سوق شعبية وسط تل أبيض الواقعة شمال محافظة الرقة، في ثاني حادث من نوعه منذ دخول الجيش التركي إلى المدينة، وسط تضارب الأنباء حول عدد الضحايا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن التفجير أسفر عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 20 آخرين، محملة “وحدات حماية الشعب” الكردية المسؤولية عن هذا “الهجوم اللاإنساني”.

من جانبها، نقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر محلي أن تفجير سيارة مفخخة أدى إلى “مقتل 19 شخصا وإصابة 29 آخرين”، بينما تحدث “المرصد السوري لحقوق الإنسان” عن مقتل 14 شخصا “من مدنيين ومقاتلين”، إضافة إلى 21 مصابا بجروح متفاوتة بعضهم في حالات حرجة.

وسيطرت القوات التركية، بالتعاون مع حلفائها من فصائل المعارضة السورية، على تل أبيض في شمال محافظة الرقة على الحدود مع تركيا، يوم 13 أكتوبر، في إطار عملية نبع “السلام” التي أطلقتها يوم 9 أكتوبر ضد المسلحين من “وحدات حماية الشعب” الكردية المصنفة إرهابية من قبل أنقرة.

المصدر: وكالات