فرنسا – أوقفت قوات الأمن الفرنسية، أمس الجمعة، شاحنة بالقرب من الحدود الإيطالية كان على متنها 31 مهاجرا باكستانيا، بينهم ثلاثة مراهقين.

وجرى توقيف الشاحنة أثناء عملية تفتيش على طريق سريع جنوب شرق البلاد، وفق ما أكدته النيابة العامة لمدينة نيس، مضيفة أن سائق الشاحنة، الذي يحمل جنسية المهاجرين نفسها، تم التحفظ عليه في الحبس.

وسُلم جميع المهاجرين للسلطات الإيطالية تنفيذا لاتفاق خاص تنص بنوده على تسليم المهاجرين السريين إلى البلد المجاور في حالة ضبطهم في “نقطة عبور حدودية مرخص لها”.

وكانت شرطة مقاطعة إسيكس البريطانية عثرت، في 23 أكتوبر الماضي، على 39 جثة داخل حافلة شحن وصلت إلى بريطانيا من بلجيكا. وقد تم احتجاز 5 أشخاص يشتبه بتورطهم في الحادث، ومنهم سائق الحافلة موريس روبنسون (25 عاما) من إيرلندا الشمالية. وفيما بعد جرى إطلاق سراح 3 محتجزين بكفالة.

وفي نفس السياق، أعلنت السلطات البلجيكية، الأربعاء الماضي، العثور على 12 مهاجرا على قيد الحياة في شاحنة تبريد خارج مدينة أنتويرب شمال العاصمة بروكسل.

المصدر: وكالات