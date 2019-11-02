مقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين بغارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة

غزة – قتل شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون، فجر اليوم السبت، إثر غارات عنيفة شنتها الطائرات الإسرائيلية على مواقع للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، مقتل الشاب أحمد محمد الشحري (27) عاما من سكان مدينة خان يونس متأثرا بجراح أصيب بها خلال القصف الإسرائيلي على المدينة.

وكان القدرة أعلن أن ثلاثة مواطنين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس لتلقي العلاج من إصابات متفاوتة جراء الغارات.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية ثلاثة عشر موقعا للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة بعشرات الصواريخ.

وأغارت الطائرات الحربية على موقع بدر التابع لكتائب القسام وموقعي فلسطين وعسقلان التابعين للمقاومة في قطاع غزة.

كما أغارت على موقع القسطل غرب النصيرات وسط القطاع، وموقعين للمقاومة شرقي محافظة خان يونس وغربها، وأرض زراعية بمنطقة المنطار شرق مدينة غزة، وموقع الحشاشين التابع للمقاومة برفح.

من جهته أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم استهداف مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية، محملا حركة حماس المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحاصل.

المصدر : وكالات