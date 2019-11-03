القاهرة – أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن المنطقة العربية هي الأكثر معاناة في العالم من نقص المياه، مذكرا أن 80% من مصادر المياه العربية تقع خارج العالم العربي.

وقال أبو الغيط في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، في افتتاح الأسبوع الثالث للتنمية المستدامة: “تعاني الدول في المشرق العربي (سوريا والعراق على وجه الخصوص) من هيمنة تركية على مصادر المياه.. كما يعاني الفلسطينيون من نهب منظم يقوم به الاحتلال منذ سنوات لخزانات المياه الجوفية في الأراضي المحتلة.. وأخيرا، فإن مصر تواجه تهديدا خطيرا لحصتها من ماء النيل بسبب مشروع سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق.. علماً بأن مصر التي تجاوز عدد سكانها 100 مليون، قد دخلت بالفعل مرحلة الفقر المائي منذ سنوات”.

وافتتحت اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة أعمال النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر.

المصدر: RT