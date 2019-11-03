ليبيا – أكد رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا أن ما يسمى بأعضاء مجلس النواب طرابلس صرفت لهم مرتبات وتم منحهم سيارات بالإضافة إلى صرف أموال تحت مسمى بدل العمل السياسي بجانب توفير عملة اجنبية بسعر الصرف الرسمي مقدمة من المصرف المركزي طرابلس.

الآغا أكد في تصريح خاص لموقع “المختار العربي” اليوم الأحد أنه لا يوجد أي نوع من التعاون بين المركزي بنغازي وطرابلس على جميع المستويات الإدارية، مشيراً إلى أن جميع ايرادات بيع النفط تصب في مصرف ليبيا المركزي طرابلس ويتم التصرف بها من قبل المصرف وحكومة الوفاق.

وحول الوضع المالي العام لليبيا، اعتبر الآغا أن المطالبات بزيادة المرتبات للقطاعات بدون دراسة من الجهات ذات الاختصاص واستخدام القرارات التي تزيد من الصراع السياسي قد يشكل خطراً على الاقتصاد الليبي.