الجيش السوداني يكذب تصريحات الحوثيين حول مقتل 4 آلاف جندي سوداني في اليمن

الجيش السوداني يكذب تصريحات الحوثيين حول مقتل 4 آلاف جندي سوداني في اليمن

السودان – كذب الجيش السوداني معلومات نشرها الحوثيون تفيد بمقتل أكثر من 4 آلاف جندي سوداني باليمن وإصابة عدد مماثل منهم منذ اندلاع الحرب هناك في العام 2015.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد ركن عامر محمد الحسن، لـ RT إن “عدد القتلى المعلن من قبل الحوثيين لا يسنده أي منطق”.

وتابع قائلا إن “الجيش السوداني خاض حربا أهلية لنحو 21 عاما ولم يفقد كل ذلك العدد من الأرواح، فكيف بحرب اليمن، بجانب أن المجتمع السوداني بطبعه متكافل فيستحيل أن يقتل كل ذلك العدد دون أن يكون له صدى في المجتمع المحلي وتحاشي الحديث عن خسائر القوات السودانية في حرب اليمن”.

واعتبر الناطق العسكري تصريحات الحوثيين بهذا الخصوص بمثابة حرب نفسية ضد الجنود السودانيين المرابطين في اليمن ومحاولة لتأليب الرأي العام السوداني.

وأوضح أنه “لا يمكن الحديث عن خسائر وما زالت الحرب في اليمن مستمرة والبلاد تقاتل ضمن قوات التحالف هناك”.

وفيما يتصل بالتسريبات بشأن سحب نحو 10 آلاف من قوات الدعم السريع من اليمن، نفى الناطق الرسمي الخطوة تماما وشدد على أنه “لا يمكن سحب القوات السودانية من اليمن بأي حال من الأحوال”.

المصدر: RT