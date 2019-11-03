ليبيا – عقد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إجتماعاً مع رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد في لندن لمناقشة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في طرابلس والذي دخل شهره السابع.

نورلاند أكد بحسب المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية على دعم الولايات المتحدة لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وسط تصاعد تورّط جهات حكومية خارجية والمرتزقة في الصراع وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.

وبين السفير بأن بلاده تُعارض هذا التصعيد وتلتزم بالعمل مع الشركاء الليبيين والدوليين بتوجيه من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لكسر هذه الحلقة المدمرة المتمثلة في الهجوم والهجوم المضاد بتمكين أجنبي والتي أودت بحياة الكثير من الليبيين الأبرياء.

وأضاف بأن ما وصفه بـ “النزاع ” أثبت الحاجة الملحّة لجميع الأطراف الليبية المسؤولة للعمل من خلال العملية السياسية لاستعادة الأمن في غرب ليبيا وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع الليبيين.

وقال السفير الأمريكي في ختام تصريحاته بأن بلاده مستعدة لتقديم دعمها الكامل لحوار سياسي ليبي ، مضيفاً بأن الصراع المستمرّ يقوض الحرب الأمريكية-الليبية المشتركة ضدّ الإرهاب ويضرّ باحتمالات تعافي النمو الاقتصادي في ليبيا.