سلفادور – أعلنت حكومة السلفادور أنها أبلغت دبلوماسيي فنزويلا بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وأوضحت أن قرارها هذا يتماشى مع موقفها الذي لا يعترف بشرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن حكومة السلفادور، نقلته وسائل إعلام أمريكية منها صحيفة “نيويورك تايمز”، الأحد.

وورد في البيان، أن الرئيس نجيب أبو كيلة (الفلسطيني الأصل) يعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، رئيسًا مؤقتًا للبلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة في البلد الواقع بأمريكا الوسطى.

كما ذكر البيان، أن السلفادور ستستقبل بعثة دبلوماسية جديدة يعينها غوايدو، دون ذكر زمن محدد لاستقبالهم.

وأضاف “في المستقبل القريب، تنتظر السلفادور استلام أوراق اعتماد التمثيل الدبلوماسي الجديد لفنزويلا”.

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني 2019، تشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا، إثر زعم رئيس البرلمان، خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ”غوايدو”، رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

الأناضول