ليبيا – عضو مجلس النواب محمد العباني إن ترهونة بقبائلها الشريفة الـ 63 أيقنت بأنه لن تقوم دولة مدنية على الأراضي الليبية في ظل سطوة الإرهاب وإنتشار المليشيات المسلحة.

العباني أشار في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أن ترهونة قررت محاربة الجماعات الإرهابية بإعتباره إمتداد لدورها الجهادي عبر التاريخ داعية كل القبائل الليبية للجهاد صفاً واحداً مع القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو تطهير المدن والقرى وتحريرها من براثن الإرهاب والتطرف والفساد وإقامة الدولة المدنية الحديثة القائمة على التداول السلمي على السلطة والإحتكام إلى شرعية صناديق الإنتخاب.

كما تابع قائلاً:”ترهونة بأسودها وأشبالها لن تألوا جهداً في دعم جيشها ومناصرته فالوطن ديدنها والنصر حليفها ولن تتراجع ولن تتردد والله أكبر والولاء للوطن”.