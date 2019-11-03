ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خلال الزيارة التي يجريها إلى المملكة المغربية مع نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل.

المشري قدم وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس تهانيه لقوجيل وللشعب الجزائري بمناسبة اليوم الوطني واندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي.

وبحث اللقاء سبل لعب الجزائر دوراً إيجابياً أكثر قوة في حل الأزمة الليبية وتعزيز العملية السياسية بالإضافة إلى دورها في المصالحة بين الليبين وأوجه التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.