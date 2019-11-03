الصين – انتزعت المصنفة أولى عالميا الأسترالية، آشلي بارتي، لقب بطولة الماسترز الختامية للاعبات التنس المحترفات من حاملته الأوكرانية، يلينا سفيتولينا، بفوزها عليها في النهائي بمجموعتين.

وتفوقت بارتي بسهولة نسبية 6-4 و6-3، لتحرز لقب البطولة التي أقيمت في مدينة شينزين الصينية على حساب منافستها الثامنة عالميا.

وتعد هذه المشاركة الأولى لبارتي البالغة 23 عاما في بطولة الماسترز، وتأتي بعد أشهر من تتويجها بطلة لرولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، وذلك في أول لقب “غراند سلام” تحرزه في مسيرتها الاحترافية.

واحتاجت بارتي إلى ساعة و26 دقيقة لتحقق فوزها الأول على الأوكرانية في سادس مباراة بينهما، وتنال جائزة مالية قدرها 4.42 مليون دولار.

وهذا اللقب، هو السابع الذي تحققه بارتي في الفردي في مسيرتها الاحترافية.

وتقام بطولة الماسترز بمشاركة أفضل ثماني لاعبات عالميا، بنظام دور أول من مجموعتين تتأهل من كل منهما لاعبتان إلى قبل النهائي.

المصدر: أ ف ب