ليبيا – أعلنت مصلحة الآثار تسلمها احدى عشر قطعة اثرية من الفخار الملون تعود للعصر الاغريقي، موضحةً أن المواطن طارق الشلماني رئيس عرفاء بالادارة العامة للدعم المركزي عثر عليها بمنطقة توكرة وقام بتسليمها.

المصلحة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن رئيس لجنة استلام القطع الاثرية بمصلحة الآثار إنتقل الى مدينة بنغازي وبالتحديد الى مقر الادارة العامة للاحصاء والمعلومات التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة وبرفقتة مراقب آثار توكرة ومدير مكتب آثار طلميثة لإستلام القطع الاثرية من العقيد الغرياني ادريس بوشناف.

وتقدمت مصلحة الآثار بالشكر والتقدير للمواطن طارق الشلماني على ما قام به من عمل وطني مشرف كما ثمنت دور العاملين في الادارة العامة للإحصاء والمعلومات على دورهم كحلقة وصل بين مصلحة الآثار والمواطن الشلماني.



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