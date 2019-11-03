السعودية – أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، موعد الإعلان عن نشرة إصدار شركة “أرامكو”.

وذكرت قناة العربية، نقلا عن مصادر، أن “الإعلان عن نشرة إصدار أرامكو سيكون في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ويستهدف الطرح العام الأولي لأكبر شركة ربحية في العالم، دفع الإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة، التي أبرزت هجمات 14 سبتمبر/ أيلول الماضي على اثنتين من منشآتها النفطية، تأثير اعتمادها على الخام.

وقالت الهيئة في بيان “تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام”.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مؤخرا، إن “الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة سيتم قريبا، وأن القرار سيتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير عبد العزيز، في كلمة أمام مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي يعقد في الرياض:”القرار التاريخي سيحدث قريبا… لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب”، وذلك حسب وكالة “رويترز”.