إسبانيا – ضمد فريق بلد الوليد جراحه، بعد كبوة برشلونة، على حساب ضيفه ريال مايوركا بفوزه عليه بثلاثية، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من الليغا الإسبانية.

وأحرز ثلاثية بلد الوليد كل من، المدافع خواكين فيرنانديز، والمهاجم إنيس أونال، والمهاجم ساندرو راميريز، في الدقائق (40، 50، 94 من ضربة جزاء) على الترتيب.

وصالح فريق بلد الوليد جماهيره بهذا الفوز، عقب هزيمته الثقيلة أمام مضيفه برشلونة (1-5) في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 17 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع، وبانتظار نتائج بقية المباريات.

بينما توقف رصيد ريال مايوركا عند 11 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT