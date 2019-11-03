إسبانيا – ذكر تقرير صحفي فرنسي أن نادي برشلونة ينوي صرف النظر عن ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وبحسب موقع “Le10sport”، فإن برشلونة كان ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات مبابي، لكن السعر المتوقع للصفقة، يشكل عائقًا أمام الفريق الكتالوني.

ومن المؤكد أن تكون قيمة انتقال مبابي، أبعد بكثير مما يخطط له برشلونة، وبالتالي سيركز البارسا على مسار هجومي آخر أقل تكلفة، مثل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، والذي تقدر قيمته بنحو 100 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يثير مبابي في الصيف المقبل، أزمات كبيرة لليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، في ظل مستواه الاستثنائي مع الفريق الفرنسي ورغبته في الانتقال إلى مستوى أعلى من المنافسة.

ويبدو ريال مدريد مصممًا بشكل كبير على الفوز بخدمات كيليان مبابي، لتعويض رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وتشير التقارير إلى أن سان جيرمان لن يفرط في مهاجمه الفرنسي، قبل انتهاء عقده في صيف 2022، مهما كان المقابل المادي.

المصدر: كووورة