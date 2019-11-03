أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الأحد، وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بالتزامن مع الإعلان عن تفاصيل الطرح العام الأولي لشركة “أرامكو”.

وانخفض مؤشر بورصة السعودية الرئيس “تأسي” بنسبة 1.99 بالمئة ليغلق عند 7590 نقطة، وسط هبوط غالبية الأسهم القيادية في قطاعات المصارف والبتروكيماويات.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، اليوم، إن نشرة الطرح العام الأولي ستصدر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرا إلى أن الإدراج المحلي للسهم سيعزز البورصة السعودية.

ومن المرجح أن تطرح “أرامكو”، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، بين 1 إلى 2 بالمئة من أسهمها لتجمع ما بين 20 و 40 مليار دولار.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 1.47 بالمئة إلى 2706 نقطة، بضغط من أسهم العقار مع تراجع أسهم “إعمار مولز” 2.56 بالمئة و”إعمار للتطوير” 1.23 بالمئة و”إعمار العقارية” 0.7 بالمئة.

بينما ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.11 بالمئة إلى 5113 نقطة، مع صعود أسهم البنوك يقودها “أبوظبي الأول” بنسبة 0.39 بالمئة و”أبوظبي التجاري” بنحو 0.38 بالمئة.

وانخفضت معظم مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر الأول بنسبة 0.24 بالمئة إلى 6196 نقطة، فيما نزل المؤشر العام بنحو 0.13 بالمئة إلى 5709 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الرئيس بنحو 0.15 بالمئة إلى 4765 نقطة.

وأغلقت بورصة البحرين على انخفاض طفيف بنسبة 0.18 بالمئة إلى 1520 نقطة، مع تراجع أسهم “الأهلي المتحد” بنسبة 1.12 بالمئة و”زين” بنسبة 0.93 بالمئة و”بتلكو” بنسبة 0.26 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.53 بالمئة إلى 1809 نقطة، مع صعود أسهم “التجمعات الاستثمارية” بنسبة 3.2 بالمئة و”الإسلامي الأردني” بنسبة 1.09 بالمئة و”جوبترول” بنسبة 0.61 بالمئة.

وارتفعت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.44 بالمئة إلى 14622 نقطة، بدعم عمليات شرائية للمؤسسات المحلية والأجنبية.

وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.19 بالمئة إلى 4007 نقطة، مع ارتفاع أسهم “إسمنت عمان” بنسبة 5.7 بالمئة و”ريسوت للأسمنت” بنسبة 5 بالمئة و”الأنوار للسيراميك” بنسبة 1.92 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الأردن: بنسبة 0.53 بالمئة إلى 1809 نقطة.

مصر: بنسبة 0.44 بالمئة إلى 14622 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.19 بالمئة إلى 4007 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 5113 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 1.99 بالمئة إلى 7590 نقطة.

دبي: بنسبة 1.47 بالمئة إلى 2706 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.24 بالمئة إلى 6196 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.18 بالمئة إلى 1520 نقطة.

الأناضول