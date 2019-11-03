واشنطن – وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس السبت، دعوة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض، متوقعا أن يقبل الأخير مثل هذه الدعوة.

وقال ترامب للصحفيين قبيل توجهه إلى نيويورك: “بالتأكيد أوجه دعوة له، أحب أن يأتي إلى البيت الأبيض إذا كان يحب ذلك، وأعتقد إنه يحب أن يأتي”.

وتأتي دعوة ترامب في ظل قيام الديمقراطيين في مجلس النواب الامريكي بتحقيق بشأن مخالفته للقانون وطرح مسألة عزله، على خلفية اتصال هاتفي جرى في 25 يوليو/ تموز الماضي طلب فيه ترامب من زيلينسكي التحقيق بشأن النشاط المالي لخصمه السياسي الديمقراطي، جو بايدن، وابنه هانتر بايدن، في أوكرانيا.

الأناضول