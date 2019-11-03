خامنئي : الخلاف بين أمريكا وإيران لم يبدأ منذ اقتحام السفارة بل منذ الانقلاب على حكومة مصدق

خامنئي : الخلاف بين أمريكا وإيران لم يبدأ منذ اقتحام السفارة بل منذ الانقلاب على حكومة مصدق

إيران – اكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، إن الخلاف بين أمريكا وإيران لم يبدأ منذ اقتحام سفارتها في طهران، بل منذ الانقلاب على حكومة رئيس الوزراء السابق محمد مصدق.

وأضاف خامنئي، اليوم الأحد، في كلمة له أمام آلاف الطلاب بمناسبة الذكرى الأربعين لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران: “أمريكا لم تتغير مطلقا منذ أن نفى نظام الشاه الإمام الخميني في نوفمبر 1964 وحتى نوفمبر 2019”.

وتابع: “أمريكا المتذئبة والديكتاتورية العالمية الشريرة التي لم تعرف حدودها لم تتغير، فقد باتت أضعف مما كانت عليه عام 64، لكنها اليوم أكثر وقاحة وتوحشا”.

وأكد خامنئي أن “أمريكا تعادي الشعب الإيراني منذ عقود، واليوم تفرض العقوبات وتهدد وتسيء وتخلق لنا المشكلات”، وأضاف: “أهم رد مقابل العداء الأمريكي لإيران هو إغلاق الطريق عليها، أمام اختراقها السياسي مجددا داخل البلاد”.

وأشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية إلى أن “الثورة الإيرانية كانت ضد الولايات المتحدة بشكل أساس، والشعب الإيراني أطلق شعارات ضد أمريكا.. وهي فعلت كل ما بوسعها من اعتداءات على إيران منذ 40 عاما، سواء بالحصار أو محاولات التقسيم والانقلاب، لكننا أغلقنا الطريق أمامها”.

واقتحم الإيرانيون السفارة الأمريكية في طهران في الرابع من نوفمبر من عام 1979، عقب انتصار ثورتهم على الشاه محمد رضا بهلوي.

وأدى الحادث إلى أزمة بين إيران وأمريكا باتت تعرف بـ”أزمة الرهائن”.

المصدر: RT