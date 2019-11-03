ليبيا – القت الأجهزة الأمنية ببلدية وادي البوانيس أمس السبت على شخصان من الجنسيات الإفريقية وبحوزتهم بطاقات شخصية مزورة وذلك أثناء مرورهم بإحدى الدوريات بالطريق الرابط بين بلدية وادي البوانيس وبلدية الجفرة .

مديرية أمن وادي البوانيس أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنه من خلال التحقيقات التي أجريت مع الشخصين تبين أنهم من طوارق دولة النيجر وقد قام كل شخص منهم بدفع 350 دينار ليبي لشخص يمتهن عمليات التزوير مقابل حصولهم على البطاقة.

وأكدت المديرية على أنه سيتم إحالة المقبوض عليهم للجهات المختصة ،مشيرةً إلى أن الطريق العام الرابط بين بلدية وادي البوانيس وبلدية الجفرة يشهد هذه الفترة دوريات مكثفة من مختلف الأجهزة الأمنية.