الولايات المتحدة – انتزع الملاكم المكسيكي ساول ألفاريز، بطل العالم وفقا لـ (WBC وWBA وIBF) حزام بطل العالم (WBO) من الروسي، سيرغي كوفالوف، بفوزه في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، في لاس فيغاس.

وحسم ساول ألفاريز الملقب بـ”كانيلو” نتيجة النزال لصالحه بالضربة الفنية القاضية في الجولة الـ11 من النزال، ليجرد كوفاليوف من حزام منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، ويضيفه إلى أحزمته الثلاثة للوزن الخفيف الثقيل حسب المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ورابطة الملاكمة العالمية (WBA)، والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF).

وحقق ساول ألفاريز البالغ 29 عاما بذلك انتصاره الـ53 (36 بالقاضية) حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمة واحدة، وتعادلين.

في المقابل، مني كوفاليوف البالغ 36 عاما بالهزيمة الرابعة، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 34 انتصارا (29 بالقاضية) وتعادل وحيد.

المصدر: championat.com