ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة المؤقتة أن الشبكة الكهربائية تشهد منذ فترة طويلة تحسن ممتاز وواضح .

شركة الكهرباء أكدت عبر مكتبها الإعلامي أنه لا يوجد طرح للأحمال اليوم الأحد،مطالبةً المواطنين الإبلاغ في حال وجود إنقطاع للتيار الكهربائي وذلك بالتوجه إلى أقرب مكتب للصيانة.

وأوضحت الشركة في نشرتها اليومية أن التوليد المتاح للشبكة يقدر بـ”1500″ ميجاوات وأن الإستهلاك المتوقع للشبكة يقدر بـ” 1120″ ميجاوات، مبينةً أن لايوجد عجز على الشبكة مع وجود إحتياطي عند الذروة يقدر بـ”380″ميجاوات.