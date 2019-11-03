ليفربول يعود من بعيد وينتزع فوزا ثمينا من أستون فيلا

ليفربول يعود من بعيد وينتزع فوزا ثمينا من أستون فيلا

انجلترا – انتزع فريق ليفربول فوزا ثمينا من مضيفه أستون فيلا، في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل محمود حسن تريزيغيه هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ذهبت من بين قدمي حارس مرمى “الريدز” العملاق البرازيلي، أليسون باكير.

ورد الظهير الاسكتلندي، أندرو روبرتسون، بهدف التعادل “للريدز” في الدقيقة 87، ومن ثم اقتنص زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني هدف الفوز لفريقه، في الوقت القاتل في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الضائع للقاء الذي أقيم على ملعب “فيلا بارك”.

وخرج النجم المصري محمد صلاح من أرض الملعب، في الدقيقة 65، ودخل بدلا منه المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي.

ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 31 نقطة، ويتربع على عرش صدارة “البريميرليغ”، بفارق 6 نقاط أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، الذي تغلب بدوره على ضيفه ساوثهامبتون، وبالنتيجة ذاتها بهدفين مقابل هدف واحد.

في المقابل، تجمد رصيد أستون فيلا عند 11 نقطة ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT