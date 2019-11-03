انجلترا – تعرض مانشستر يونايتد للخسارة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بخسارته أمام مضيفه بورنموث 0-1، اليوم السبت، في افتتاح الجولة الحادية عشرة من “البريمير ليغ”.

ويدين أصحاب الأرض بفضل الفوز للنرويجي جوشوا كينغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

وهذه الخسارة هي الرابعة لـ “الشياطين” الحمر في الدوري مقابل 4 تعادلات و3 انتصارات، ليتوقف رصيدهم عند 13 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 16 نقطة وارتقى للمركز السادس على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكالات