نيويورك – قدمت روسيا مشروع قرار الى مجلس الأمن بشأن نقل عمل اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بنزع السلاح، من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى.

وقال نائب الممثل الدائم لروسيا في الأمم المتحدة، أندريه بيلووسوف، إن مجلس الامن سيصوت الاسبوع المقبل على مقترح روسيا، مبينا أن الأماكن المقترحة لتكون بديلا لنيويورك هي فيينا وجنيف.

وأوضح أن روسيا قررت تقديم اقتراح للمطالبة بنقل مقر هذه اللجنة من نيويورك إلى مكان آخر، بعد منع الولايات المتحدة لثمانية عشر دبلوماسيا روسيا من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين التي عقدت في شهر ايلول الماضي، مبينا أن من بين الدبلوماسيين الروس الذين لم تمنحهم واشنطن تأشيرة دخول مسؤولون في شؤون نزع الأسلحة.

وكالات