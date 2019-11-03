الرياض – أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الأحد، الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وأضافت الهيئة في بيان، أنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب، دون تحديد موعد رسمي له.

وتحتوي نشرة الإصدار، على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

ومنذ 2018، أجلت السعودية في أكثر من 4 مناسبات، تأجيل طرح أرامكو في السوق المحلية إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين.

ويرى مراقبون، أن الهجوم على أرامكو، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أدى إلى تنامي مخاوف ترافق المستثمرين العالميين في الملتقى إزاء قدرة المملكة على حماية واحد من أهم منشآت الطاقة العالمية.

ومنتصف سبتمبر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي “بقيق” و”خريص” التابعتين لشركة “أرامكو”، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة “الحوثي”.

الأناضول