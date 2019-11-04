إيطاليا – كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، ارتبط بالانتقال إلى نادٍ جديد من بين أندية الكالتشيو.

وسبق أن ربطت بعض الأنباء إبراهيموفيتش بالانتقال إلى نابولي وإنتر وميلان ويوفنتوس.

وقال والتر ساباتيني، مدير بولونيا، في تصريحات أبرزها موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي: “إبراهيموفيتش يريد الانضمام لنا، بسبب علاقته الجيدة مع سينيسا ميهايلوفيتش”.

وينتهي العقد الحالي لإبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي في ديسمبر / كانون أول المقبل، وبالتالي فإنه يستطيع الانتقال إلى أي نادٍ مجانًا في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف ساباتيني: “الأمر ليس مستحيلًا ويمكن أن يحدث بسبب حالة المودة التي تربطهما معًا”.

وأتم: “إبراهيموفيتش يود مساعدة ميهايلوفيتش في بولونيا، وأستطيع قول إننا سنبذل كل جهدنا لتحقيق هذا الجنون”.

يذكر أن ميهايلوفيتش يعاني من الإصابة بسرطان في الدم، ورغم ذلك لا يزال يقود بولونيا ويحضر بعض مباريات الفريق هذا الموسم.

المصدر: كووورة